Fahriye Evcen: Burak’ın her halini beğeniyorum

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in yeni imajı hakkında konuştu.

İki ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları 2 milyon lira değerindeki Porsche marka araçlarıyla gezmeye çıktı.

Bir mekanda yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

"ÇOK RAHAT"

“Kuruluş Osman” dizisinin yeni sezonu için saçlarını kestirip sakal bırakan Özçivit, “Çok rahat” diyerek yeni imajını sevdiğini söyledi.

"BURAK'IN HER HALİ YAKIŞIKLI"

Fahriye Evcen de sorular üzerine “Burak’ın her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum.” dedi.