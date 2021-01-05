Fahriye Evcen: Dönersem bakıcı şart

Oğlu Karan'ı bakıcısız büyüten Fahriye Evcen, setlere dönünce bir yardımcı alacağını söyledi.

Yıllardır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, iki yaşındaki oğlu Karan’a tek başına bakmaya devam ediyor.

PROJEYİ BEĞENİRSE BAKICI TUTACAK

Oyuncunun, okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, çocuğu için bakıcı tutacağı öğrenildi. Evcen, sete dönmezse Karan’a tek başına bakmaya devam edecek.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Uzun zamandır setlerden uzak olan Evcen, gelen teklifleri oğlu ile vakit geçirmek için geri çevirmişti. Bu konuyla ilgili daha önce konuşan Evcen, “Ben çok özledim ama tabii ki Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor şöyle biraz daha vaktimiz var. Geri dönmek istiyorum, görüştüğümüz şeyler var ama zamanla belli olacak.” demişti.

"DESTEK ALIRIM"

Muhabirlerin, “Karan’ı sete götürür müsünüz?” sorusuna Fahriye Evcen, “Çalıştığım zaman muhtemelen bir destek alacağım ama sette yanıma alacağım günler olur elbette.” yanıtını vermişti.

Evcen, son olarak dört yıl önce başrolünü Engin Akyürek’le paylaştığı ‘Ölene Kadar’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.