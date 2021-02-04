Fahriye Evcen ekranlara dönüyor

Uzun süredir evde senaryo okuyan Fahriye Evcen, beklenen imzayı attı.

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra ekrana ara veren oyuncu Fahriye Evcen, ekranlara dönmeye karar verdi.

Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Fahriye Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti.

HAFTALIK 130 BİN TL ALACAK

Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen’in, bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi.

Burak Özçivit ise bölüm başı 325 bin TL alıyor.