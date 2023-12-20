Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'i övmeye doyamadı! "İki gün sonra..." Örnek çiftlerden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, katıldıkları ödül törenine uyumlarıyla damga vurmayı başardı.

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Çalıkuşu setinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, uzun süren aşklarını nikah masasıyla taçlandırdı.

Evlenen ve bu evlilikten Karan ile Kerem adında iki çocukları olan çiftin aşkı, son hızla devam ediyor.

Mutluluklarıyla herkese örnek olan çift, geçtiğimiz gece bir ödül töreninde boy gösterdi.

Törende eşi Burak Özçivit ile boy gösteren Fahriye Evcen, etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aşk tatiline çıkıyorlar

Evcen, "Burak'ın sürekli yurt dışında olmasından hiç rahatsız değilim. Burak bana ve çocuklarına geri kalan bütün vaktini organize ediyor," derken araya giren Özçivit; "Aileme sürekli zaman ayırıyorum. İki gün sonra Fahriye ile baş başa gideceğim yurt dışına." dedi.