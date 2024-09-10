Fahriye Evcen için yaz devam ediyor! Yeni tatil kareleri yükledi 38 yaşındaki iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yaza doyamadı. Siyah mayosuyla poz veren oyuncu, güzelliğiyle yine gündem olmayı başardı.

Haber Merkezi

Burak Özçivit ile 2017 yılında yaptığı evlilikten Karan ve Kerem adında iki çocuğu bulunan güzel oyuncu Fahriye Evcen için yaz bitmedi.

Tüm yaz renk renk bikinileri ve mayolarıyla poz veren Fahriye Evcen yeni tatil kareleriyle adından söz ettirdi.

Bu defa siyah bir mayo tercih eden Evcen'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Geçtiğimiz haziran ayında 38 yaşına giren Fahriye Evcen "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi. Tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, ve çok kalabalık ailem, hepinize güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum" notunu düşmüştü.