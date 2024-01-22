Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kar tatilinde! Özçivit Ailesi'nin kar pozlarına beğeni bağdı Sosyal medya hesaplarından her paylaşımları olay olan Özçivit Ailesi son olarak kar tatilinde ortaya çıktı.

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Mutlu evlilikleriyle gündemden düşmeyen başarılı oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde minik oğulları Kerem'in 1. yaş gününde hayranlarına sürpriz yapmış ve ilk kez yüzünü göstermişti.

Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile paylaşımlarına "Bir evde 3 tane Burak Özçivit", "Karan'dan bir tane daha doğurmuşsun" yorumları yapılmıştı.

"Adamımla"

Okulların tatil olmasını fırsat bilen Özçivit Ailesi, son olarak kar tatilinden paylaşımlarda bulundu. Burak Özçivit, oğlu Karan ile karlar üstünde eğlendiği anları "Adamımla" notu ile paylaştı.

"Karlar kraliçesi Fahriye"

Kar kıyafetlerini giyen Fahriye Evcen ise verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncunun kar pozlarına ise "Karlar kraliçesi Fahriye" yorumları yapıldı.