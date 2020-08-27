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    Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Karan için altın biriktiriyor

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in, oğulları Karan’a yatırım için her ay beşibiryerde aldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 07:24
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    Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Karan için altın biriktiriyor

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 1.5 yaşındaki oğulları Karan’ın geleceği için şimdiden yatırım yapmaya başladı. İkilinin, her ay beşibiryerde alarak, bir bankanın kasasına koyduğu öğrenildi.

    Çiftin, Karan’ın 18 yaşına gireceği güne kadar, bu yatırımı yapmaya devam edeceği konuşuluyor.

    GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORLAR

    Evcen’e aldığı lüks saatler, kendisine satın aldığı araçlar derken, ciddi yatırımlar yaparak, emeklilik günlerini garantiye almaya çalışan Özçivit’in, aynı zamanda gayrimenkule yatırım yaptığı da biliniyor.

    Evcen ve Özçivit, ilerleyen zamanlarda Karan için de, gayrimenkul almaya hazırlanıyor.

    Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Karan için altın biriktiriyor #1

    Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Karan için altın biriktiriyor #2

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