Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Rusya'ya gitti! Ünlü çiftin tatil karelerine yorum yağdı

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Bir dönem ireyting rekorları kıran "Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlendi.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuşmuştu.

'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Rusya'nın başkenti Rusya'ya gitti.

RUSYA GEZİSİ

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Rusya'dan paylaşımları sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen'in paylaşımlarına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı.

Bu yoruma kayıtsız kalmayan Burak Özçivit ise, "Ben de şuraya bir mavi kalp bırakıyorum" cevabını verdi.