Fahriye Evcen ile Burak Özçivit tatilde

Oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen Özçivit ve oğlu Karan ile Bodrum tatiline çıktı.

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evlerinden çıkmayan Özçivit Ailesi, geçtiğimiz yıl 6 milyon TL'ye satın aldıkları Gümüşlük'teki villalarına gitti. Ünlü çifte, Evcen'in annesi ve kız kardeşi de eşlik etti.

FAHRİYE BEBEĞİYLE KENDİ İLGİLENİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fahriye Evcen ise Karan bebekten gözünü bir an olsun ayırmadı. Güzel oyuncu, sabah saatlerinde Karan bebeği susturamadı. Karan'ı bahçede gezdiren Evcen, hamakta salladıktan sonra gözyaşlarını eliyle sildi.

KARAN İÇİN HVUZ HAZIRLANDI

Evcen, bir türlü Karan'ı susturamayınca, eşini arayarak havuzu hazırlatmasını istedi. Ünlü çift, havuza girerek saatlerce Karan'la oyun oynadı.

Burak Özçivit'in de karantinada bir hayli kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

5 YARDIMCI VAR

Çiftin evinde iki yardımcı, bir bahçıvan, İstanbul'dan gelen bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam beş personelin çalıştığı öğrenildi.