Haberler



Magazin



Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan 6 yaşına girdi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan 6 yaşına girdi Ekranların iki ünlü oyuncusu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada aktif olan Evcen, Karan'ın doğum gününden yeni kareler yayınladı.