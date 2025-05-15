Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan 6 yaşına girdi

Haber Merkezi
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında dünya evine girmişti.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen ünlü çift, 2019'da Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına almışlardı.
6 YAŞINDA
2019'da dünyaya gelen Karan şimdi 6 yaşında. Instagram hesabından paylaşım yapan Evcen, "İyi ki doğdun kıymetlim" yazdı.
Karan'ın doğum günü için ise Fenerbahçe konseptli parti düzenlendi.
Karan'ın Instagram hesabı bulunuyor ve bu hesabı 300 binden fazla kişi takip ediyor.
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