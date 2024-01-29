Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu Kerem Özçivit'e 1 yaş partisi yapıldı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Kerem’in doğum günü partisinde verdikleri pozlarını paylaştı.

ensonhaber.com

Ekranların popüler dizilerinden Çalıkuşu'nda tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2016 yılında evlendi.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez Kerem'i kucaklarına aldı.

Minik oğulları Kerem'in yüzünü göstermekten hep kaçınan ünlü çift, bugün bir yaşına giren ikinci oğulları Kerem'in yüzünü gösterdi.

Kerem'in 1. yaşı coşkuyla kutlandı

Oyuncu çift, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Kerem'in doğum gününü kutladı.

Görenler bir kez daha minik Kerem'in ağabeyi Karan'a olan benzerliği karşısında şaştı kaldı. Ünlü ailenin doğum günü pozları hem yorum hem de beğeni yağmuruna tutuldu.