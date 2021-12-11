- Haberler
- Magazin Haberleri
- Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş aynı ceketi giydi
Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş aynı ceketi giydi
Ebru Gündeş ile oyuncu Fahriye Evcen, 2 bin 945 lira değerindeki ceketle pişti oldular.
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 20:14
- Güncelleme : 11.12.2021 - 20:40
Sahne kıyafetlerine servet ödeyen Ebru Gündeş ile oyuncu Fahriye Evcen, pişti oldu.
3 BİN LİRALIK CEKETLE PİŞTİ OLDULAR
İkili aynı markanın ceketini giydi. 2 bin 945 TL değerindeki ceketle objektiflere yansıyan ikilinin benzer tarzda giyinmesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Kimi Fahriye'yi beğenirken kimisi ise Ebru Gündeş'i güzel buldu.