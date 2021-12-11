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    Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş aynı ceketi giydi

    Ebru Gündeş ile oyuncu Fahriye Evcen, 2 bin 945 lira değerindeki ceketle pişti oldular.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 20:14
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 20:40
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    Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş aynı ceketi giydi

    Sahne kıyafetlerine servet ödeyen Ebru Gündeş ile oyuncu Fahriye Evcen, pişti oldu.

    3 BİN LİRALIK CEKETLE PİŞTİ OLDULAR

    İkili aynı markanın ceketini giydi. 2 bin 945 TL değerindeki ceketle objektiflere yansıyan ikilinin benzer tarzda giyinmesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Kimi Fahriye'yi beğenirken kimisi ise Ebru Gündeş'i güzel buldu.

    Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş aynı ceketi giydi #1

    Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş aynı ceketi giydi #2

    Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş aynı ceketi giydi #3

    Fahriye Evcen ile Ebru Gündeş aynı ceketi giydi #4

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