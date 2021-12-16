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    Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arası bozuk

    Yaprak Dökümü dizisinde iki kız kardeşi canlandıran Gökçe Bahadır ile Fahriye Evcen'in yıldızı bir türlü barışmadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 14:47
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    Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arası bozuk

    Yaprak Dökümü dizisinin Necla’sı Fahriye Evcen ile Leyla’yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Unutulmaz dizide abla kardeşi canlandıran iki ünlü ismin, uzun zamandır görüşmediği öne sürüldü.

    İKİSİ DE EKRANLARDA

    Şu sıralar Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle hayranlarının karşısına çıkarken Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteriyor.

    MUHABBETİ KESTİLER

    Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmedikleri iddia edildi.  Frakansları tutmayan iki güzelin, Yaprak Dökümü dizisi sona erince selamı sabahı kestiği öğrenildi.

    Rol aldığı projelerin çeşitliliği ve başarılı olması yönünden Bahadır, Evcen'den bir adım önde. Evcen ise Bahadır'a sosyal medyada fark atmış durumda. Evcen'in 12 milyon, Bahadır'ın ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.

    Yaprak Dökümü'nün Necla ve Leyla'sı değişim rüzgarına kapıldı FOTO GALERİ

    Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır ın arası bozuk #1

    Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır ın arası bozuk #2

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