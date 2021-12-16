- Haberler
- Magazin Haberleri
- Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arası bozuk
Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arası bozuk
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 13:42
- Güncelleme : 16.12.2021 - 14:47
Yaprak Dökümü dizisinin Necla’sı Fahriye Evcen ile Leyla’yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Unutulmaz dizide abla kardeşi canlandıran iki ünlü ismin, uzun zamandır görüşmediği öne sürüldü.
İKİSİ DE EKRANLARDA
Şu sıralar Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle hayranlarının karşısına çıkarken Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteriyor.
MUHABBETİ KESTİLER
Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın uzun süredir görüşmedikleri iddia edildi. Frakansları tutmayan iki güzelin, Yaprak Dökümü dizisi sona erince selamı sabahı kestiği öğrenildi.
Rol aldığı projelerin çeşitliliği ve başarılı olması yönünden Bahadır, Evcen'den bir adım önde. Evcen ise Bahadır'a sosyal medyada fark atmış durumda. Evcen'in 12 milyon, Bahadır'ın ise 1.5 milyon takipçisi bulunuyor.
Yaprak Dökümü'nün Necla ve Leyla'sı değişim rüzgarına kapıldı FOTO GALERİ