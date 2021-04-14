Euro
9.6855
-0.12%
Dolar
8.0947
-0.14%
Altın
453.13
-0.39%
Borsa
1.4
1.55%
Bitcoin
516.961
1.46%
EXEN Coin
28.50
19.19%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum

    Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğlu Karan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum

    Dört sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlunu sık sık takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

    Evcen bu defa 2 yaşına giren oğlu Karan'ın doğum gününden fotoğraflar paylaştı. Evlerinin bahçesinde küçük bir parti hazırlatan güzel oyuncu, ailece çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

    "NEŞE DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

    Evcen, doğum günü fotoğraflarına; "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum." yazdı.

    Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum #1

    Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum #2

    Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum #3

    Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum #4

     

    Fahriye Evcen: İyi ki doğdun canım oğlum #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir