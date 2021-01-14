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    Fahriye Evcen kar bekliyor

    Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'den yeni fotoğraflar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 14:01
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    Fahriye Evcen kar bekliyor

    Koronavirüs salgınından bu yana sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bugün de İstanbul Boğazı' na karşı çekildiği pozları Instagram'dan paylaştı.

    "İSTANBUL"

    Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafların altına "İstanbul.." notunu düştü. Oyuncunun fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

    Evcen'in, fotoğraflarda makyajsız olması da dikkatlerden kaçmadı.

    Fahriye Evcen kar bekliyor #1

    Fahriye Evcen kar bekliyor #2

    Fahriye Evcen kar bekliyor #3

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