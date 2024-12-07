Fahriye Evcen kar tatilinde kaza geçirdi

Haber Merkezi
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, kar tatiline çıktı.
Çift, oğulları Karan ve Keremi de alarak Bolu Kartalkaya'ya gitti.
Kartalkaya'da kayak keyfi yapan ünlü çiftten Burak Özçivit, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
ELİNDEKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ
Kayak tatilinden kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen'in elindeki sargı ise dikkat çekti.
Eli sakatlandığı görülen Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.
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