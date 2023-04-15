Fahriye Evcen Karan'ın doğum gününden aile fotoğraflarını paylaştı Karan'ın doğum günü kutlanırken aile pozu veren Fahriye Evcen, kucağına aldığı Kerem'in yüzüne kalp emojisi koydu.

ensonhaber.com

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, doludizgin ilişkilerini 2 çocukla taçlandırdı.

Evcen, ilk oğulları Karan'ın ardından yeni bir müjdeyle bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Çift, minik oğullarına "Kerem" ismini verdi.

Şimdilerde 2 çocuklu yaşamın tadını çıkaran çift, Karan'ın doğum gününü kutladı.

Evde kutlanılan doğum günü konsepti örümcek adam oldu.

Doğum günü kutlamalarını fotoğraflayan ikili, minik oğullarını ise ilk kez gösterdi.

Evcen, minik Kerem'in yüzünü kalp emojisiyle kapattı.

Kerem'in yüzü tam olarak görünmese de Karan'a benzemesi tartışıldı.

İşte o kareler...