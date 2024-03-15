Fahriye Evcen Kerem'i paylaşmaya doymuyor! Kızlar buluşmasına küçük oğlunu da götürdü İki çocuk annesi Fahriye Evcen, oğlu Kerem'le gezmeye gitti. Arkadaşlarıyla buluştuğu mekanda poz veren güzel oyuncu paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden "Çalıkuşu"da tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in yüzünü gösteren Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi.

Kerem anneyle gezmeyede

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık özel hayatından kesitler yayınlayan güzel oyuncu bu defa arkadaşlarıyla gittiği mekanda küçük oğluyla poz verdi.

O anları yayınlayan Evcen'e yorum yağdı. Kerem bebek hem abisi Karan'a hem de babası Burak Özçivit'e benzetildi.