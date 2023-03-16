Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'i paylaştı Ocak ayında ikinci bebeği Kerem'i kucaklarına alan Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım geldi.

2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023’te İkinci çocukları Kerem’e kavuşmuşlardı.

Ünlü çift, taburcu oldukları hastane çıkışı mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaşmıştı.

"Benim kadar boyu var"

Güzel oyuncu, doğumun çok güzel geçtiğini, hem bebeğin hem de kendisinin sağlığının iyi olduğunu söylemişti. "Bebeğin boyu ve kilosu nasıl?" sorusu üzerine araya giren Burak Özçivit, "Benim kadar var boyu" diyerek espri yapmıştı.

Fahriye Evcen, Kerem'in ağabeyi Karan'a çok benzediğini belirtmişti. Özçivit ise kardeşler arasında kıskançlık olup olmadığı sorusuna, "Karan merakla kardeşini bekliyordu, her gün geldi. Önden kardeşi olacağını söylemiştik. Öyle bir kıskançlık olmadı" cevabını vermişti.

Tüm bunların ardından Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le ilk paylaşım geldi. Ünlü isim, 13.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir video yayınladı.

Videoda bebek arabasında olan küçük oğlunun elini gösteren Evcen, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.