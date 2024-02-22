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Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla hayranlarını kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde set hatıralarını paylaşan Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile set halleri ise beğeni yağmuruna tutulmuştu.
"Çok aşığım"
Fahriye Evcen, son olarak oğlu Kerem'in karesine "Çok aşığım" notunu düştü... Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.
Evcen'in hayranları, Kerem Özçivit'i aynı ağabeyi Karan ve babasına benzetti.
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