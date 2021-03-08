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    Fahriye Evcen: Küçük ressamım

    2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın resim yaparken eğlendiği anları gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 08:20
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    Fahriye Evcen: Küçük ressamım

    Üç yıl önce evlenen Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Evcen, oğlu ile paylaşımlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

    KÜÇÜK RESSAM KARAN

    Gönderilerine bir yenisini daha ekleyen 34 yaşındaki Fahriye Evcen, bu kez Karan'ın resim yaparken eğlendiği anları Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncunun, "Küçük ressamım işbaşında" notunu düştüğü gönderi 978 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

    Karan'ın keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

    Fahriye Evcen: Küçük ressamım #1

    Fahriye Evcen: Küçük ressamım #2

    Fahriye Evcen: Küçük ressamım #3

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