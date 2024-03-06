Fahriye Evcen lüks evinin salonundan paylaşım yaptı Ünlüler dünyasının en çok kazanan isimlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in lüks villasını görenler hayran kaldı.

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ensonhaber.com

Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında beraber rol aldıktan dönemde ilişki yaşamaya başlayan daha sonra da evlenen ve iki oğulları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, özel hayatlarıyla merak edilen ve sık sık da gündem olan ünlü çiftlerden.

Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor.

80 milyon TL

Son olarak bir mobilya markası ile anlaşma sağlayan ünlü çift, 2 yıllık anlaşma için tam tamına 80 milyon TL kazanmıştı.

Yeni villaya 4 milyon 250 bin dolar ödedi

Kazandıklarını gayrimenkule yatırım Özçivit çifti, beş ay içerisinde ikinci villalarını almışlar ve bunun için de 4 milyon 250 bin dolar ödemişlerdi.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Fahriye Evcen, evinin salonundan paylaşım yaptı. Evcen'in paylaşımlarında lüks evi dikkat çekti. Gold ve krem renginin hakim olduğu evi görenler hayran kaldı.