Fahriye Evcen modaya uydu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Pandemi döneminde Instagram hesabını daha aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Fahriye Evcen'in, evinden paylaştığı son fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FAHRİYE DE PHOTOSHOP YAPIYOR

34 yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki bir detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Evcen'in arkasındaki kapının yamulduğunu görenler, ünlü oyuncunun fotoğrafına photoshop yaptığını belirterek oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

BEL DEKOLTELİ BLUZ GİYDİ

Öte yandan Evcen'in tercih ettiği dekolteli beyaz bluzune de yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu bluzu beğenmediğini söyledi.





"EŞİNİZ KISKANÇ MIDIR?"

8 Mart'a özel fotoğraf çekimi yapan ve birbirinden iddialı kıyafetlerle verdiği pozları sosyal medyada paylaşan Evcen'e "Eşiniz kıskanç mıdır? Giydiğiniz kıyafetlere karışır mı?" sorusu yöneltilmişti.

"BURAK NE GİYDİĞİME KARIŞMAZ"

Evcen, "Hiç öyle bir ilişkimiz yok. Burak ne giydiğime karışmaz" şeklinde yanıtlamıştı.