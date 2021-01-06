Fahriye Evcen: Nazardan korkmuyoruz

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken konuştu.

Oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Uzun zaman sonra evden çıktıklarını söyleyen ikili, gün boyunca mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

"KORUYORUZ"

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz." diye konuştu.

"TEBRİK EDİYORUZ"

Ünlü çift, yurt dışından gelen aşıyla ilgili olarak, "Şu anda aşıyla ilgili ne yaparız bilmiyoruz. Ne gerekiyorsa onu yaparız henüz araştırma yapmadık. Her zaman Türkler'in başarısını takdir ediyoruz." şekilde konuştu.