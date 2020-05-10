Fahriye Evcen oğlu ile fotoğraf paylaştı

Fahriye Evcen oğlu ile fotoğraf paylaştı

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Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen Karan bebek, babasına olan benzerliği ile dikkat çekti.

Oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.

Oğluyla, uzun bir süre hiçbir yerde görüntü vermeyen Fahriye Evcen, Instagram hesabından ilk kez Karan'ın 8 aylık halini paylaştı.

YENİ KARELER

Karan bebek, 1 yaşını geride bırakırken, annesiyle yeni kareleri geldi. Fahriye Evcen, Anneler Günü nedeniyle oğluyla pozlar verdi.

BABASINA ÇOK BENZİYOR

Mutlu çiftin oğulları Karan'ın büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Karan bebek, etrafa gülücükler saçtı.

Fahriye Evcen, paylaşımının altına "Aşkım" notunu düştü.

Evcen'in Instagram üzerindeki bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.