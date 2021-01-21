Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı okula götürdü

Oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan’la önceki gün Etiler trafiğinde objektiflere takıldı.

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit'le mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan’la önceki gün Etiler trafiğinde görüntülendi.

İLK OKUL DENEYİMİ

Çocuğunu ilk defa oyun okuluna götürdüğü öğrenilen oyuncu, “Karan’ı aldım, şimdi eve gidiyoruz” diyerek, Beykoz’a geçti.

"NAZAR KORKUMUZ YOK"

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" demişti.

"KARAN'I ALIŞTIRIYORUZ"

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum.

Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap vermişti.