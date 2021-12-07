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- Fahriye Evcen, oğlu Karan'la eğlendi
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la eğlendi
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'la eğlendiği anları Instagram hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 07:59
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:28
TRT 1'de yayınlanan 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'la fotoğraflarını yayınladı. İkilinin neşesinin bir hayli yerinde olması dikkat çekti.
"HAYATIM"
İki yaşındaki Karan Özçivit ile evde gülücükler saçtığı pozları paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, önce kalp emojiisyle birlikte "Hayatım" mesajını yazdı, ardından "Huzurum, neşem, kalbim" notunu düştü.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında 'Çalıkuşu' adlı dizinin setinde tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan ünlü çift, oğulları Karan'ı Nisan 2019'da kucaklarına almıştı.