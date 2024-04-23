Fahriye Evcen oğlunun gösterisinden yeni kareler paylaştı Oğlu Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen gösterisine katılan Fahriye Evcen, peş peşe paylaşım yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, büyüdü.

Karan Özçivit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında okulunda yapılan gösterilerde yer aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ise bu gösteriyi en ön sıradan heyecanla takip etti.

"Gururlu ebeveynler"

Fahriye Evcen, oğullarının sahnede sergilediği performansı da yayınladı ve eşi Burak Özçivit ile yaptığı selfie'ye "Gururlu ebeveynler" notunu düştü.

"Yeni bir star doğuyor"

Fahriye Evcen'in sosyal medya paylaşımlarına yorum yapanlar ise "Yeni bir star doğuyor" diyerek Burak Özçivit'i etiketledi.