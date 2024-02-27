Fahriye Evcen pembe taytıyla spor paylaşımı yaptı! Takipçileri yorum yağdırdı

ensonhaber.com
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy göstermişti.
Spor paylaşımı yaptı
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Fahriye Evcen, fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.
İki çocuk annesi
İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcen, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.
Makyajsız
Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen, övgü dolu yorumlar aldı.
Pembe tayt giydi
Fahriye Evcen, son olarak spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. Pembe taytı ve düzgün fiziği ile beğeni topladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış