Fahriye Evcen pembe taytıyla spor paylaşımı yaptı! Takipçileri yorum yağdırdı Spor tarzıyla fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sıfır makyaj haliyle mest etti.

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Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy göstermişti.

Spor paylaşımı yaptı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Fahriye Evcen, fit halini sergilediği spor paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.

İki çocuk annesi

İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcen, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Makyajsız

Sıfır makyaj hallerini hiç çekinmeden paylaşan Fahriye Evcen, övgü dolu yorumlar aldı.

Pembe tayt giydi

Fahriye Evcen, son olarak spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı. Pembe taytı ve düzgün fiziği ile beğeni topladı.