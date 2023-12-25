Fahriye Evcen romantizme doyamadı... Eşine öyle bir sürpriz yaptı ki! Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye-Burak çifti, doğum günü kutladı. Evcen, eşi Burak Özçivit için özel bir sürpriz hazırladı.

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Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan "Çalıkuşu" dizinde başrol oynarken tanışan ve birbirlerine aşık olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, herkesin gözdesi oldu.

Karan ve Kerem adında iki çocuğu olan çift, evlilikleriyle tüm Türkiye'ye örnek oluyor.

Sık sık aşk dolu karelerini yayınlayan ikiliden bu defa doğum günü paylaşımı geldi.

Özçivit'e ailesinden sürpriz

Fahriye Evcen, 24 Aralık 1984 doğumlu olan eşi Burak Özçivit'in doğum gününü, aile fotoğraflarıyla kutladı.

Çocuklarıyla birlikte fotoğraflarını paylaşan güzel oyuncu, "İyi ki doğdun babamız" notunu düştü.

Evcen, ayrıca Özçivit'le ikisinin fotoğraflarını da paylaşarak, "İyi ki doğdun aşkım" diye yazdı.

2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.