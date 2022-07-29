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    Fahriye Evcen, sinirlenince mekanı terk etti

    Fahriye Evcen, ailesiyle gittikleri mekanda oğlu Karan'a laf edilmesine sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:40
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    Fahriye Evcen, sinirlenince mekanı terk etti

    İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la birlikte mavi tura çıktı.

    Yalıkavak’a demir atan aile, kahvaltı için bir mekana gitti. Neşesi yerinde olan ünlü çiftin, Karan’ın müşterilerden birinin masasına çarpmasıyla keyifleri kaçtı.

    Karan'a bağırılınca sinirlendi

    Posta'da yer alan habere göre, bu duruma sinirlenen müşteri, Karan’a “Yavaş ol biraz, bu ne ya!” diye bağırdı. Fahriye Evcen kızarak "Yaptığınız çok ayıp, o daha bir çocuk.” sözleriyle tepkisini gösterdi.

    Fahriye mekanı terk etti

    Kaba tavrını devam ettiren müşteri “Ne yapayım çocuksadeyince, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Karan’ı da alıp mekanı terk etti.

    Fahriye Evcen, sinirlenince mekanı terk etti #1

    Fahriye Evcen, sinirlenince mekanı terk etti #2


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