Fahriye Evcen, sinirlenince mekanı terk etti

Fahriye Evcen, ailesiyle gittikleri mekanda oğlu Karan'a laf edilmesine sinirlendi.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la birlikte mavi tura çıktı.

Yalıkavak’a demir atan aile, kahvaltı için bir mekana gitti. Neşesi yerinde olan ünlü çiftin, Karan’ın müşterilerden birinin masasına çarpmasıyla keyifleri kaçtı.

Karan'a bağırılınca sinirlendi

Posta'da yer alan habere göre, bu duruma sinirlenen müşteri, Karan’a “Yavaş ol biraz, bu ne ya!” diye bağırdı. Fahriye Evcen kızarak "Yaptığınız çok ayıp, o daha bir çocuk.” sözleriyle tepkisini gösterdi.

Fahriye mekanı terk etti

Kaba tavrını devam ettiren müşteri “Ne yapayım çocuksa” deyince, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Karan’ı da alıp mekanı terk etti.