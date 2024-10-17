Fahriye Evcen'in siyah kombini! Eşi Burak Özçivit bile yorum yapmadan geçemedi

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini yine kendine hayran bıraktı. Paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

FAHRİYE SİYAHLAR İÇİNDE

Evcen, sosyal medya hesabından siyahlar içinde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Siyah kıyafetiyle verdiği pozu paylaşan ünlü oyuncuya, kısa sürede beğeni ve yorumlar yağdı.

BURAK ÖZÇİVİT ATEŞLEDİ

Paylaşıma gelen ilk yorum, eşi Burak Özçivit'ten oldu. Özçivit, eşinin fotoğrafına ateş emojisi koyarak beğenisini gösterdi.