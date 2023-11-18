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Fahriye Evcen takım elbisesiyle Milano sokaklarında poz verdi

Fahriye Evcen takım elbisesiyle Milano sokaklarında poz verdi Beğenilen çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, tatil için İtalya'ya gitti. Kusursuz fiziği ile takım elbise tercih eden Evcen, eşine poz vermeye doymadı.