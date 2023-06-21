Fahriye Evcen tatil sezonunu açtı! Leopar desenli mayosuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda yaş günüyle gündeme gelmişti.
Doğum günü kareleri oldukça konuşulan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, son paylaşımıyla tatil sezonunu açtığını duyurdu.
37 yaşındaki Fahriye Evcen, kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen verdiği kilolarla hayranlarını şaşırttı.
Sosyal medya hesabından tatil pozunu yayınlayan Evcen'in kusursuz fiziği dikkat çekti.
Leopar desenli mayosuyla güneşi selamladı
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, şezlong üzerinde güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı, takipçileri kayıtsız kalamadı.
Evcen’in fit hali görenleri şaşkına çevirirken, doğal güzelliği beğeni topladı.