Fahriye Evcen tatile doyamadı Tekne tatiline doyamayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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Bu yazı ailesiyle teknede geçiren güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'i geçtiğimiz haftalarda sete yolladı.

"Ailemi çok özledim"

Özçivit, İstanbul'dan "Ailemi çok özledim" mesajları yollasa da Evcen, hiç oralı olmadan denizin güneşin keyfini sürmeye devam ediyor.

Beyazlar içinde

Fahriye Evcen, son olarak takipçilerine "Günaydın' mesajı attı.

Beyazlar içinde spor şıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, fit haliyle de büyük beğeni topladı.

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi Fahriye Evcen son olarak oğlu Karan ile kano keyfini paylaşmıştı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile eğlenceli halleri ilgi odağı olmuştu.

Sosyal medyada 13.6 milyon kişinin takip ettiği Fahriye Evcen ve minik oğlu Karan'a beğeni ve yorum yağmıştı.