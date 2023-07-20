Fahriye Evcen tekne pozlarına yenilerini ekledi Kısa süre önce ikinci kez anne olan ve fit hali ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen yeni fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

ensonhaber.com İki çocuk annesi Fahriye Evcen, yaz mevsimini tatilde geçirmeye karar verdi. Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Evcen, son olarak siyahlar içinde peş peşe paylaşımlar yaptı. Kaşlar inceldi Yayınladığı karelerle sosyal medyada gündem olmayı başaran Evcen’in incelttiği kaşları beğenilmedi. Takipçileri güzel oyuncunun kaşlarını eski haline döndürmesini istedi. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.