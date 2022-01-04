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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Almanya'da

    2022'nin ilk günlerinde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Almanya'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 14:57
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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Almanya'da

    Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile Almanya'’ya uçtu. Ünlü çift, sosyal medya hesabından Almanya seyahatlerinden fotoğraflar paylaştı.

    BACANAKLAR BULUŞTU

    Almanya'da eşi Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen Seçgin'in eşi Hakan Osman Seçgin'in okçu atölyesine giden Özçivit burada bacanağı Hakan ile fotoğraflar çektirdi. Atölyede ok yapımını izledi.

    "ŞEREF GETİRDİN"

    Farklı okları alıp kullanan oyuncu, okçuluktaki hünerlerini gösterdi. Bacanağı Hakan ise ünlü yıldızla fotoğrafını Instagram hesabından "Baco şeref getirdin atölyeye" notuyla paylaştı.

    Bu arada Fahriye Evcen de doğup büyüdüğü Almanya'da bol bol gezdi.

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Almanya da #1

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Almanya da #2


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