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Gerek reklam filmleriyle gerekse davetlerden kazandıkları ücretlerle sık sık gündeme gelen oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını aldığı ortaya çıkmıştı.
İlk aldıkları eve 2 milyon 350 bin dolar ödeyen çiftin, yeni villalarına ise 4 milyon 250 bin dolar ödediği öğrenilmişti.
İstanbul turu
Sık sık yurt dışındaki hayran yemeklerine giderek kazancını artıran Burak Özçivit, eşiyle beraber objektiflere yansıdı.
Polis durdurdu
2. Sayfa'da yer alan habere göre; Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, milyonluk yeni arabalarıyla gece gezmesine çıktı. Çift Ulus’ta trafik çevirmesine takıldı. Çiftin lüks otomobilini görenler gözlerini alamadı.
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