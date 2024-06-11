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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit milyonluk arabalarıyla görüntülendi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit milyonluk arabalarıyla görüntülendi 5 ayda 2 villa alan, Türkiye'nin en çok kazanan ünlü yüzlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, milyonluk araçlarıyla polis çevirmesine takıldı.