Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yemeğe çıktı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in gittikleri aile yemeğinden bir kare sosyal medyaya düştü.

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan13 Nisan 2019'da dünyaya geldi.

KORONAVİRÜS KORKUSU GEÇTİ

Karan dünyaya geldiğinden beri neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta koronavirüs salgınından dolayı evlerine misafir kabul etmeyen çift, kural bozdu.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

KIŞTAN ÇIKAMADI

Bu sıcak günlerde kare desenleri olan kışlık bir tulum ve altına beyaz bir bot giyen Fahriye Evcen'in giyim tarzı şaşırttı.

Doğum kilolarını veremediği konuşulan Evcen'in eski formuna kavuştuğu da dikkatlerden kaçmadı.