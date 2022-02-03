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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit zam yaptı

    Fiyatlarına zam yapan ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit artık günlük proje değil yıllık proje işlerini istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 07:44
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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit zam yaptı

    2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yeni bir karar aldı.

    Tanıtımı için markalardan sayısız teklif alan ünlü çift, Instagram'dan ürün tanıtımları konusunda artık günlük projelere değil, yıllık projelere sıcak bakıyorlar.

    10 MİLYON TL

    Fiyatlarına zam yapan ünlü çift, bir yıllık tanıtım karşılığında 10 milyon TL istiyorlar.

    Fahriye Evcen’in sosyal medyada 12 milyon 500 bin, eşi Burak Özçivit’in ise 20 milyon takipçisi var.

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit zam yaptı #1

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit zam yaptı #2


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