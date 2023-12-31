Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in kazancı dudak uçuklattı! İşte o rakam... Bir mobilya markasının yüzü olan ikilinin, iki yıllık sözleşme karşılığında toplam 80 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

ensonhaber.com

Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen dillere pelesenk olan evliliklerinde 2 evlada sahip oldular.

Karan ve Kerem adında iki çocuğu olan çift, evlilikleriyle konuşuluyor.

Evlilikleri, çocukları, yaşantıları ile sık sık konuşulan ünlü oyuncular bu kez kazançları ile gündemde.

Mobilya markasının yüzü oldular

Sık sık sosyal medya ve reklam filmlerinde boy gösteren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bir mobilya markasının yeni yüzleri oldu.

İki yıllık anlaşma yapan çiftin kazançları ise dudak uçuklatan cinsten.

80 milyon TL...

2. Sayfa’nın haberine göre çift, iki yıllık reklam anlaşmasının karşılığında toplamda 80 milyon TL kazanacak…