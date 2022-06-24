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    Fahriye Evcen'den 2. çocuk açıklaması

    Fahriye Evcen'den 2. çocuk açıklaması

    Fahriye Evce ile Burak Özçivit, basına yansıyan 'bebek' haberlerinden sonra ilk kez konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 13:45
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    İkinci kez hamile olan Fahriye Evcen ile hayat arkadaşı Burak Özçivit, önceki gün Bodrum’da üstü açık araçlarıyla gezerken görüntülendi.

    Karan adında üç yaşında bir oğulları olan ünlü çift, basın mensuplarına hamilelikle ilgili açıklama yaptı.

    "Biz de yeni öğrendik"

    Ünlü çift, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, kapalı yola girdim farkında olmadan.

    Fahriye Evcen den 2. çocuk açıklaması #1

    "Cinsiyet önemli değil"

    !Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz; sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." ifadelerini kullandı.

    Fahriye Evcen den 2. çocuk açıklaması #2


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