Petrol
79.45
-2.17%
Euro
19.8106
-0.06%
Dolar
18.6491
0.03%
Altın
1.069
0.39%
Borsa
5240
0.99%
Bitcoin
322.493
-3.34%
BTXN Coin
6.29
20.96%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Fahriye Evcen'den alışveriş şıklığı

    Bir AVM'de gazetecilere yakalanan Fahriye Evcen, hamilelik şıklığı ile kameralara yansıdı.
    • 16.12.2022 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahriye Evcen'den alışveriş şıklığı

    2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evliliği doludizgin sürüyor.

    Evliliklerini oğulları Karan ile taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.

    İkinci kez erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen, hamileliği sırasında yaptığı kombinleri ile gündeme geliyor.

    Alışverişte yakalandı

    Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Evcen, alışveriş şıklığı kombini yapmıştı.

    Gazetecilere takılan güzel oyuncu, yalnızca "kolay gelsin" demekle yetindi.

    Fahriye Evcen, daha sonra bir arkadaşıyla buluşarak, alışveriş turuna yemek molası verdi.

    İşte o kareler...

    Fahriye Evcen den alışveriş şıklığı #1

    Fahriye Evcen den alışveriş şıklığı #2

    Fahriye Evcen den alışveriş şıklığı #3

    Fahriye Evcen den alışveriş şıklığı #4

    Fahriye Evcen den alışveriş şıklığı #5

    Fahriye Evcen den alışveriş şıklığı #6

    Fahriye Evcen den alışveriş şıklığı #7


    Çin: ABD, çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor
    Dünya

    Çin: ABD, çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor

    Kastamonu'da yaşlı çift, umre için biriktirdikleri parayı dolandırıcıya kaptırdı
    İç Haber

    Kastamonu'da yaşlı çift, umre için biriktirdikleri parayı dolandırıcıya kaptırdı

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Görüş Bildir