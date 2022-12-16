Fahriye Evcen'den alışveriş şıklığı

Bir AVM'de gazetecilere yakalanan Fahriye Evcen, hamilelik şıklığı ile kameralara yansıdı.

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evliliği doludizgin sürüyor.

Evliliklerini oğulları Karan ile taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.

İkinci kez erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen, hamileliği sırasında yaptığı kombinleri ile gündeme geliyor.

Alışverişte yakalandı

Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Evcen, alışveriş şıklığı kombini yapmıştı.

Gazetecilere takılan güzel oyuncu, yalnızca "kolay gelsin" demekle yetindi.

Fahriye Evcen, daha sonra bir arkadaşıyla buluşarak, alışveriş turuna yemek molası verdi.

İşte o kareler...