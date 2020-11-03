Fahriye Evcen'den Ayda bebek paylaşımı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarılan Elif ve Ayda bebeklerle ilgili bir paylaşım yaptı.

3 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra, yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Ünlüler, Ayda bebek ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Fahriye Evcen de o isimler arasındaydı.

Fahriye Evcen, Ayda bebeğin enkazdan sağ olarak kurtarılmasının ardından Instagram hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"HAYAT VAR MUTLULUK VAR"

"Uzun uzun baktım bu fotoğrafa.. İçinde sevgi var, umut var, güzel ruhlar var, çaba, mücadele ve zafer var, dayanma gücü var. 65 saat var. 91 saat var..! Biraz endişe, biraz kaygı var. Sabır var, şefkat var, inanç var; muhtemelen ölüp ölüp dirilen bir anne var. Hayat var, mutluluk var, biraz gürültü, biraz sukunet var. Ve güven var.

"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

O elleri sımsıkı tutan minicik ellerinizden öperim Elif & Ayda. size sımsıkı sarılmak istiyorum. Tutulan ellere de nasıl teşekkür etsek az. Kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkürler. Sizin hakkınız nasıl ödenir? Bize sevginin gücünü bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ederiz.. Nasıl ki ateş ışığın başlangıcıysa, sevgi de var olmanın başlangıcı..."