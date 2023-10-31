Fahriye Evcen'den Cadılar Bayramı kostümü

ensonhaber.com
Türk oyuncular arasında gözde isimlerden olan Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
İkinci çocuğu Kerem'i dünyaya getirdikten sonra ekranlara ara veren Evcen, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşuyor.
Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşımlar yapan Evcen, bugün ise Cadılar Bayramı'nı kutladığı anları yayınladı.
Cadılara özel şapka taktı
Cadılar Bayramı'na özel giyinen ve onları sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen'e yorum yağdı.
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları güzelliğine değinirken, bazıları ise Filistin-İsrail arasındaki çatışmalara değindi.
Bu çatışmalarda Filistinli masumların öldüğünü söyleyenler, kutlamaların yakışmadığını belirtti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış