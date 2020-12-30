Fahriye Evcen'den Karan paylaşımı

Uzun süredir ekrandan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen'den, yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan ile annelik heyecanını yaşamıştı.

Çocuğunu büyütmek adına ekranlardan uzak kalan Evcen, evinde zaman geçirmeye devam ediyor.

KARAN'LI FOTOĞRAF GELDİ

Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Evcen'in, dün 1,5 yaşındaki oğlu Karan ile sosyal medya hesabından paylaştığı pozu takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.