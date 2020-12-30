Euro
9.1034
0.43%
Dolar
7.403
0.27%
Altın
450.52
0.23%
Borsa
1.475
-0.33%
Bitcoin
215.483
5.79%
EXEN Coin
10.72
-0.37%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Fahriye Evcen'den Karan paylaşımı

    Uzun süredir ekrandan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen'den, yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 10:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fahriye Evcen'den Karan paylaşımı

    2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan ile annelik heyecanını yaşamıştı.

    Çocuğunu büyütmek adına ekranlardan uzak kalan Evcen, evinde zaman geçirmeye devam ediyor.

    KARAN'LI FOTOĞRAF GELDİ

    Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Evcen'in, dün 1,5 yaşındaki oğlu Karan ile sosyal medya hesabından paylaştığı pozu takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

    Fahriye Evcen den Karan paylaşımı #1

    Fahriye Evcen den Karan paylaşımı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir