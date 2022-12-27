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    Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz

    Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen'den beyazlar içinde yeni pozlar geldi. Güzel oyuncu, sosyal medyayı sallayan karelerine “Kavuşmaya az kaldı” notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 14:22
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    Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz

    36 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturdu.

    Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan’ı kucağına aldı.

    Karan’ın popülerliği

    Hem annesi hem de babası ünlü olan Karan, magazin dünyasının oldukça ilgisini çekti.

    3 yaşındaki Karan, ilk kez kamera karşısına geçtiğinde fanları oldu.

    Karnı burnunda poz

    Tüm zamanını oğlu ile geçiren Evcen, bu sırada ekranlardan da uzak durdu.

    Geçtiğimiz yıl tarihi dizide rol alan Evcen, ikinci kez hamile kalınca yeniden dinlenmeye çekildi.

    Kısa süre sonra doğum yapacak olan oyuncudan karnı burnunda poz geldi.

    Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz #1

    “Kavuşmaya az kaldı”

    Instagram hesabından paylaşım yapan Evcen, bu karelere “Kavuşmaya az kaldı” notunu düştü.

    Evcen'in beyazlar içindeki paylaşımına 25 dakikada 250 bin beğeni geldi.

    Güzelliğiyle büyüleyen oyuncu, yorum yağmuruna tutuldu.

    Fahriye Evcen’den karnı burnunda poz #2


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