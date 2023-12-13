Fahriye Evcen'den mutlu evliliğin sırrı: "Sevgiyle yola devam edin" Aile hayatıyla örnek gösterilen ünlü isimlerden Fahriye Evcen, 2017'de evlendiği Burak Özçivit ile olan ilişkisini anlattı.

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Fahriye Evcen, 2017’de Burak Özçivit ile evlendikten sonra setlere ara vermiş, Karan ve Kerem adında da iki oğlu olmuştu.

2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen, gözlerden uzak yaşıyor ve sosyal medyada da zaman zaman paylaşım yapıyor.

Çocuklardan sonra oyunculuğa geri dönen Evcen, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, mutlu evliliğin sırrını verdi.

İşte Evcen’in açıklamalarından ara başlıklar:

"Şimdi hareketlenme zamanı"

"Çocuklarla birlikte beni çok besleyen birkaç yıl geçirdim. Şimdi hareketlenme ve işime dönme vakti. Çocuklardan sonra daha sabırlı ve sebatlı olmayı öğrendim. Her koşulda sana ihtiyaçları var.

"Keskin kurallarım yok"

Keskin kurallarım yok. Tek bir konuda hassasım, kendime vakit ayırıyorum.

"‘Çalıkuşu’nun ‘Feride’sini özledim"

Canlandırdığım karakterlerden en özlediğim ‘Çalıkuşu’nun ‘Feride’si. ‘Feride’nin hikayesi çok ilham vericiydi.

Yeni şeyler öğrenmeye aşık bir insanım. Keşfetmek beni en iyi tanımlayan şeylerden biri. Merak eden bir kaşifim. Sevginin gücüne çok inanırım. Evliliğimizi ve bizi besleyen var eden yegâne şey.

Dengeyi hâlâ en kolay kendimde buluyorum. Kendimi dinlemeyi seviyorum. Bu bana dengede kalmakta yardımcı oluyor.

Mutlu evliliğin sırrı

Mutlu evliliğin sırrı; sevgiyle yola devam etmeye niyetli olmak, hepsi bu."