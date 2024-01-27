Fahriye Evcen'den oğlu Kerem'le kar üzerinde yeni pozlar

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Burak Özçivit ile iki çocuk sahibi olan oyuncu Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Evcen, hayranlarıyla sosyal medyadan buluşuyor.
Güzel isim bu defa ise ailesiyle çıktığı kar tatilinde çektirdiği karelerini yayınladı.
Keremi bir kez daha gösterdi
Kar tatilinden karelerini paylaşan Evcen, geçtiğimiz günlerde ilk kez yüzünü gösterdiği oğlu Kerem'le karelerini yayınladı.
Kerem'in sempatik hallerini görenler, "Küçük Özçivit" yorumlarında bulundu.
Fahriye Evcen birkaç gün önce ise büyük oğlu Karan'la kar tatilinden fotoğraf paylaşmıştı.
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