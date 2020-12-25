Fahriye Evcen'den romantik paylaşım

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, yeni yaşına bastı.

Yakışıklı oyuncunun yeni yaşı için güzel eşi oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

"DİĞER YARIM"

Güzel oyuncu, Instagram hesabından 36 yaşına giren eşi ile çekildikleri selfie pozlarını paylaşarak "Diğer yarım... İyi ki doğdun..." notunu düştü.

Eşinin bu aşk dolu doğum günü kutlamasına Burak Özçivit'ten ise yanıt gecikmedi. Aynı kareyi sayfasından yayınlayan Özçivit, eşine kalp emojisi yolladı.